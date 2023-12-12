UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більшість багатоповерхівок на території окупованої Луганської області без опалення

Фото: більшість багатоповерхівок окупованої частини Луганської області без тепла (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованій території Луганської області люди замерзають без опалення. В регіоні вже фіксують перші випадки смерті від критичного переохолодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством “Луганськгаз” з окупаційною адміністрацією, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо", - зазначає ЦНС.

Відомо, що обидві сторони ігнорують проблеми людей й фактично займаються боротьбою за вплив в регіоні, при підтримці завезених на окуповану територію російських силовиків.

Опалювальний сезон на окупованої території України

Зазначимо, що у жовтні ЦНС попереджав про те, що росіяни не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, повідомлялося, що деякі котельні на тимчасово окупованих територіях Херсонської області досі не забезпечені вугіллям для проведення опалювального сезону.

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про те, як окупанти провалили вже другий опалювальний сезон в Маріуполі. Десятки будинків вцілілого після російських руйнувань міста досі залишається без тепла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськокупанціяОпалювальный сезон