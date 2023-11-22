Більшість американців підтримують збільшення допомоги Україні

Серед опитаних республіканців 35% заявили, що підтримують додаткову допомогу Україні порівняно з 77% демократів.

Серед республіканців також є явні розбіжності з цього питання. Згідно з опитуванням, близько трьох із чотирьох республіканців, які заявили, що вони підтримують колишнього президента Трампа, виступають проти допомоги Україні.

Ті, хто повідомив, що не підтримує Трампа, розділилися рівномірніше щодо продовження допомоги Україні.

Опитування NBC News було проведено 10-14 листопада серед 1000 зареєстрованих виборців. Похибка становила 3,1 процентного пункту.

Підтримка України

За даними опитування GlobeScan, майже 70% респондентів у світі кажуть, що їхній уряд має підтримати Україну, оскільки вона захищається від російської агресії.

За даними опитування Reuters/Ipsos, серед американців обох основних політичних партій знижується підтримка поставок зброї Україні, що є застережливим знаком для Києва, який покладається на американську зброю в боротьбі з російським вторгненням.

Лідери Конгресу США сподіваються вжити додаткового пакету заходів щодо надання допомоги Україні на 60 млрд доларів до кінця року.