Большинство американцев поддерживают увеличение помощи Украине

Среди опрошенных республиканцев 35% заявили, что поддерживают дополнительную помощь Украине, по сравнению с 77% демократов.

Среди республиканцев также существуют явные разногласия по этому вопросу. Согласно опросу, около трех из четырех республиканцев, заявивших, что они поддерживают бывшего президента Трампа, выступают против помощи Украине.

Те, кто сообщил, что не поддерживает Трампа, разделились более равномерно по вопросу продолжения помощи Украине.

Опрос NBC News был проведен 10-14 ноября среди 1000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 3,1 процентного пункта.

Поддержка Украины

По данным опроса GlobeScan, почти 70% респондентов в мире говорят, что их правительство должно поддержать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии.

По данным опроса Reuters/Ipsos, среди американцев обеих основных политических партий снижается поддержка поставок оружия Украине, что является предупреждающим знаком для Киева, который в значительной степени полагается на американское оружие в борьбе с российским вторжением.

Лидеры Конгресса США надеются принять дополнительный пакет мер по оказанию помощи Украине на 60 млрд долларов до конца года.