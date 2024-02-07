Виплати і BankID. У Швеції готуються розширити підтримку українців

Уряд Швеції розробив законопроект, який дасть можливість українським біженцям зареєструватися у країні та отримати шведський номер соціального страхування. Про це повідомила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард.

"Це означає, що вони отримають зовсім інший доступ до шведської системи охорони здоров’я, можливість отримати BankID, а також отримують право на значно вищу підтримку", – заявила вона.

Українцям потрібен повний доступ до навчання шведською мовою, до послуг служби зайнятості, зазначила міністр. Законопроект буде винесено на обговорення, і очікується, що він може набути чинності восени.

Раніше уряд критикували за виплати українським біженцям, які прибули до Швеції після вторгнення Росії в Україну. Якщо законопроект ухвалять, добова сума із нинішніх 71 шведської крони (6,28 євро) буде збільшена до 308 шведських крон (27,26 євро). Тобто на місяць українські біженці отримуватимуть приблизно 818 євро.

Закон спрямований на тих українців, які перебувають у Швеції понад рік і планують залишитися довше.

Політики закликають уряд прийняти тимчасовий захід для збільшення фінансової підтримки українців до ухвалення закону.