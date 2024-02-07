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Виплати і BankID. У Швеції готуються розширити підтримку українців

Фото: Українці у Швеції (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Швеції готується розширити підтримку українських біженців. Зокрема, українцям дозволять отримувати шведський номер соціального страхування, що дасть доступ до багатьох послуг.

У законопроекті також передбачене суттєве збільшення виплат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4.

Уряд Швеції розробив законопроект, який дасть можливість українським біженцям зареєструватися у країні та отримати шведський номер соціального страхування. Про це повідомила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард.

"Це означає, що вони отримають зовсім інший доступ до шведської системи охорони здоров’я, можливість отримати BankID, а також отримують право на значно вищу підтримку", – заявила вона.

Українцям потрібен повний доступ до навчання шведською мовою, до послуг служби зайнятості, зазначила міністр. Законопроект буде винесено на обговорення, і очікується, що він може набути чинності восени.

Раніше уряд критикували за виплати українським біженцям, які прибули до Швеції після вторгнення Росії в Україну. Якщо законопроект ухвалять, добова сума із нинішніх 71 шведської крони (6,28 євро) буде збільшена до 308 шведських крон (27,26 євро). Тобто на місяць українські біженці отримуватимуть приблизно 818 євро.

Закон спрямований на тих українців, які перебувають у Швеції понад рік і планують залишитися довше.

Політики закликають уряд прийняти тимчасовий захід для збільшення фінансової підтримки українців до ухвалення закону.   

Раніше ми писали, що українці з тимчасовим захистом у Швеції не можуть отримати особистий номер, що ускладнює їм доступ до багатьох послуг – від медичних до банківських. Біженці подали петицію, щоб це змінити.

Нагадаємо, ми писали, що у Швеції зробили виняток із правил для українців. Біженцям відкрили доступ до вивчення мови на високому рівні.

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