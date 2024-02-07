RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выплаты и BankID. В Швеции готовятся расширить поддержку украинцев

Фото: Украинцы в Швеции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Швеции готовится расширить поддержку украинских беженцев. В частности, украинцам разрешат получать шведский номер социального страхования, что даст доступ ко многим услугам.

В законопроекте также предусмотрено существенное увеличение выплат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4 .

Правительство Швеции разработало законопроект, который позволит украинским беженцам зарегистрироваться в стране и получить шведский номер социального страхования. Об этом сообщила министр миграции Мария Мальмер Стенергард.

"Это означает, что они получат совсем другой доступ к шведской системе здравоохранения, возможность получить BankID, а также получают право на гораздо более высокую поддержку", – заявила она.

Украинцам нужен полный доступ к обучению на шведском языке, к услугам службы занятости, отметила министр. Законопроект будет вынесен на обсуждение, и ожидается, что он может вступить в силу осенью.

Ранее правительство критиковали за выплаты украинским беженцам, прибывшим в Швецию после вторжения России в Украину. Если законопроект будет принят, суточная сумма из нынешних 71 шведской кроны (6,28 евро) будет увеличена до 308 шведских крон (27,26 евро). То есть в месяц украинские беженцы будут получать около 818 евро.

Закон направлен на украинцев, которые находятся в Швеции более года и планируют остаться дольше.

Политики призывают правительство принять временную меру по увеличению финансовой поддержки украинцев до принятия закона.

Ранее мы писали, что украинцы со временной защитой в Швеции не могут получить личный номер, что усложняет им доступ ко многим услугам – от медицинских до банковских. Беженцы подали петицию, чтобы это изменить.

Напомним, мы писали, что в Швеции сделали исключение из правил для украинцев. Беженцам открыли доступ к изучению языка на высоком уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвециявиплатиДокументы