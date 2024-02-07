Выплаты и BankID. В Швеции готовятся расширить поддержку украинцев

Правительство Швеции готовится расширить поддержку украинских беженцев. В частности, украинцам разрешат получать шведский номер социального страхования, что даст доступ ко многим услугам.
В законопроекте также предусмотрено существенное увеличение выплат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4 .
Правительство Швеции разработало законопроект, который позволит украинским беженцам зарегистрироваться в стране и получить шведский номер социального страхования. Об этом сообщила министр миграции Мария Мальмер Стенергард.
"Это означает, что они получат совсем другой доступ к шведской системе здравоохранения, возможность получить BankID, а также получают право на гораздо более высокую поддержку", – заявила она.
Украинцам нужен полный доступ к обучению на шведском языке, к услугам службы занятости, отметила министр. Законопроект будет вынесен на обсуждение, и ожидается, что он может вступить в силу осенью.
Ранее правительство критиковали за выплаты украинским беженцам, прибывшим в Швецию после вторжения России в Украину. Если законопроект будет принят, суточная сумма из нынешних 71 шведской кроны (6,28 евро) будет увеличена до 308 шведских крон (27,26 евро). То есть в месяц украинские беженцы будут получать около 818 евро.
Закон направлен на украинцев, которые находятся в Швеции более года и планируют остаться дольше.
Политики призывают правительство принять временную меру по увеличению финансовой поддержки украинцев до принятия закона.
Ранее мы писали, что украинцы со временной защитой в Швеции не могут получить личный номер, что усложняет им доступ ко многим услугам – от медицинских до банковских. Беженцы подали петицию, чтобы это изменить.
Напомним, мы писали, что в Швеции сделали исключение из правил для украинцев. Беженцам открыли доступ к изучению языка на высоком уровне.
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