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Більші пенсійні виплати для українців: у Мінсоцполітики назвали умову отримання

Фото: пенсіонерка (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Українці, які вирішують виходити на пенсію пізніше 60 років, можуть розраховувати на інші розміри пенсійних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

У відомстві пояснили, що при пізнішому виході на пенсію - її розмір збільшується.

У разі, якщо людина досягла 60 років, але продовжує працювати, щоб отримати виплати пізніше, то їхній розмір збільшується.

При відстрочці до 60 місяців нараховується плюс 0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу.

Водночас при відстрочці у понад 60 місяців - пенсія збільшиться на 0,75% за кожен повний місяць набутого страхового стажу.

У Мінсоцполітики пояснили, як саме може зрости розмір пенсійних виплат залежно від тривалості відкладення виходу на заслужений відпочинок:

  • 1 рік відтермінування збільшує розмір виплат на 6%;
  • 2 роки - на 12%;
  • 5 років - на 36%;
  • 10 років - на 72%.

Як отримати виплати

Для отримання пенсії за віком з відстрочкою майбутнім пенсіонерам необхідно подати своє звернення до Пенсійного фонду України. 

У Мінсоцполітики додали, що зазвичай виплати призначаються за заявою 
пенсіонера з першого числа кожного місяця. 

"Попри війну уряд надає фінансову підтримку, необхідні виплати й послуги всім українцям, які цього потребують", - заявили у відомстві.

Раніше у Пенсійному фонді України повідомили, що у листопаді 2024 року пенсіонери, які є ВПО, можуть пройти процедуру ідентифікації для збереження чи поновлення своїх пенсійних виплат.

Там нагадали, що у разі невчасного проходження цієї процедури, у 2025 році з їх рахунків можуть бути списані кошти, нараховані як пенсійні виплати.

Зазначимо, що в Україні доволі велика кількість пенсіонерів, що продовжують працювати. У нашому матеріалі ви можете дізнатися скільки їх серед 10,3 мільйона.

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