Щоб не залишитися без пенсії. Хто має пройти ідентифікацію в листопаді: відповідь ПФУ

У листопаді 2024 року пенсіонери, які є ВПО, матимуть змогу пройти процедуру ідентифікації для збереження чи поновлення своїх пенсійних виплат. Однак у разі невчасного проходження ідентифікації у 2025 році з рахунків таких пенсіонерів можуть бути списані кошти, нараховані як пенсійні виплати.

У 2024 році кошти пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію, будуть накопичуватись на рахунку до моменту підтвердження особи, після чого пенсія буде перерахована з урахуванням усіх пропущених місяців.

Пенсіонери, що перебувають за кордоном, можуть пройти фізичну ідентифікацію в листопаді та підтвердити своє право на пенсію; виплати будуть здійснюватися на їхні українські банківські рахунки.

Для зручності передбачено кілька способів:

Особистий візит до відділення Пенсійного фонду України або до банківської установи Ощадбанк (для тих, хто перебуває в Україні). При собі потрібно мати документи, що підтверджують особу.

Онлайн через електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Це можливо за наявності кваліфікованого електронного підпису, “Дія.Підпис” або “Дія ID” .

Відеоконференцзв’язок через контакт-центр ПФУ. Пенсіонер може обрати будь-який з доступних додатків для відеозв’язку, таких як Skype, Viber, Signal, Telegram, WhatsApp, Zoom, Google Meet.

Візит до закордонної дипломатичної установи України. Пенсіонер, що перебуває за кордоном, може підтвердити свою особу в посольстві чи консульстві. Отриманий документ разом із заявою довільної форми слід направити до Пенсійного фонду України. Це можна зробити поштою або через вебпортал електронних послуг.

Процедуру фізичної ідентифікації потрібно проходити кожні шість місяців.