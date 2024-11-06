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Большие пенсионные выплаты для украинцев: в Минсоцполитики назвали условие получения

Фото: пенсионерка (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украинцы, решающие выходить на пенсию позже 60 лет, могут рассчитывать на другие размеры пенсионных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

В ведомстве пояснили, что при более позднем выходе на пенсию - ее размер увеличивается.

В случае, если человек достиг 60 лет, но продолжает работать, чтобы получить выплаты позже, их размер увеличивается.

При отсрочке до 60 месяцев начисляется плюс 0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа.

В то же время при отсрочке более 60 месяцев - пенсия увеличится на 0,75% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа.

В Минсоцполитики объяснили, как может возрасти размер пенсионных выплат в зависимости от продолжительности отложения выхода на заслуженный отдых:

  • 1 год отсрочки увеличивает размер выплат на 6%;
  • 2 года - на 12%;
  • 5 лет - на 36%;
  • 10 лет - на 72%.

Как получить выплаты

Для получения пенсии по возрасту с отсрочкой будущим пенсионерам необходимо подать обращение в Пенсионный фонд Украины.

В Минсоцполитики добавили, что обычно выплаты назначаются по заявлению
пенсионера с первого числа каждого месяца.

"Вопреки войне правительство оказывает финансовую поддержку, необходимые выплаты и услуги всем нуждающимся украинцам", - заявили в ведомстве.

Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщили, что в ноябре 2024 года пенсионеры, являющиеся ВПЛ, могут пройти процедуру идентификации для сохранения или возобновления своих пенсионных выплат.

Там напомнили, что в случае несвоевременного прохождения этой процедуры, в 2025 году с их счетов могут быть списаны средства, начисленные в качестве пенсионных выплат.

Отметим, что в Украине достаточно большое количество пенсионеров, продолжающих работать. В нашем материале вы можете узнать, сколько их среди 10,3 миллиона.

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