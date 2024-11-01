Больше не в ВСУ? Что известно о скандальном генерале Содоле

1 ноября появилась информация об увольнении скандального экс-командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля в связи с ненадлежащим состоянием здоровья. Об этом сообщила нардепка Марьяна Безуглая, но в пресс-службе Генштаба ВСУ заявили, что не имеют такой информации.

РБК-Украина рассказывает, что известно о Юрии Содоле и его увольнение из ВСУ.

Кто такой Юрий Содоль

Юрий Содоль – генерал-лейтенант, командующий объединенными силами ВСУ с февраля по июнь 2024 года, командующий Морской пехотой Украины с 2018 по 2024 годы.

Родился Юрий в семье военных в 1970 году в Чугуеве Харьковской области. Окончил школу в Мариуполе, после чего поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище.

В 2002 году окончил Национальную академию обороны Украины, где получил специальность "боевое применение и управление действиями подразделений (частей, соединений) Сухопутных войск". С 2003 года служил в десантных войсках, в 2007 году стал командиром 25-й воздушно-десантной бригады.

Во время АТО в 2014 году в течение 5 месяцев участвовал в боях. В 2015 году был назначен первым заместителем командующего ДШВ ВС Украины. В 2018 году стал командующим Морской пехотой.

Содоль женат, имеет два сына.

Содоль был командующим Морской пехотой почти в течение 6 лет (фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Что известно об участии Содоля в полномасштабной войне

В начале полномасштабного вторжения Содоль руководил обороной на Мариупольском направлении, но ему не удалось остановить наступление россиян возле Волновахи, а во время защиты Мариуполя часть морпехов из 36-й бригады попала в плен.

В 2022 году ему присвоили звание Героя Украины. В 2023 году он командовал оперативно-тактической группировкой "Донецк" на Угледарском направлении. В феврале 2024 стал Командующим объединенных сил ВСУ, а в апреле его назначили руководителем ОСУВ "Хортица".

Уже в конце июня после громкого скандала, возникшего вокруг Содоля из-за обвинения "азовца" Богдана Кротевича, Владимир Зеленский уволил генерала с должности командующего.

Юрий Содоль (фото: Armiainform)

Что известно о криминальном расследовании и конфликте с Кротевичем

23 июня 2024 года руководитель штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич призвал ДБР расследовать действия Содоля. Кротевич обвинил генерала в том, что тот некомпетентно командовал войсками, в результате чего Украина потеряла часть своих территорий на юге. Также "азовец" просил правоохранительные органы проверить, не сотрудничал ли Содоль с врагом.

"Написал письмо в ДБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", – написал Кротевич в Telegram.

Генерала также обвинили в том, что он неграмотно организовал логистику обеспечения украинских бойцов в Крынках Херсонской области и в просчетах в ведении боя. Тогда украинские бойцы с огромными потерями "держали" небольшую территорию в течение 9 месяцев.

Позже Нацполиция установила, что с октября 2023-го по конец июня 2024-го в Крынках пропали без вести 788 украинских военных, 262 – погибли.

В ДБР сначала заявили, что проверят действия Содоля, но в конце июля стало известно, что сведения о заявлении Кротевича не были внесены в ЕРДР, и соответственно, расследование по данному заявлению не было начато. И только 30 сентября Киевский апелляционный суд обязал ДБР возбудить уголовное дело против генерала Содоля.

"Расследования проводятся почти по всем командирам бригад, однако некоторое военное руководство чувствует безнаказанность за свои действия", – рассказал Кротевич в конце сентября, отметив, что уже дал первые показания по поводу Содоля.

1 ноября Кротевич сообщил, что несколько дней назад снова давал показания в ДБР. По его словам, против Содоля также дали показания два полковники Героя Украины.

"По состоянию на данный момент каждый, кто считает, что он или его побратимы, родные пострадали от действий генерала Юрия Содоля – может обратиться в ДБР, ссылаясь на номер ЕРДР, и те должны принять ваши показания", – призвал Кротевич.

Он также призвал родственников потерпевших оформить всю документацию юридически правильно, тогда генералы "увольняясь по ВВК, не смогут избежать наказания".

Юрий Содоль (фото из открытых источников)

Содоль уволился с ВСУ или нет

Первой об уходе Содоля из ВСУ заявила скандальная нардепка Марьяна Безуглая. Об этом она написала в своем канале Telegram, но не предоставила никаких подтверждений. Увольнение вроде бы произошло через ВВК.

После этого ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, подтвердили информацию об увольнении Содоля. Но по запросу журналистов "Следствие инфо" Генштаб ответил следующее:

"У нас нет официальной информации об увольнении Юрия Содоля из ВСУ. Также узнали из медиа", – заявили в Генштабе.

Добавим, что собственные источники РБК-Украина также не подтвердили, но и не опровергли информацию об увольнении Содоля.

Сообщение Марьяны Безуглой (скриншот)