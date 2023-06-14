Більше впевненості в майбутньому: споживчі настрої українців покращилися

У травні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,4 пунктів та становить 92 пунктів. Покращилися оцінка поточного становища та економічні очікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2 п. та складає 120,8 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,9 п. та складає 173,9 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 3,7 п. та складає 131,9 п.

"У травні як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань показують позитивну динаміку. Ми спостерігаємо покращення оцінки особистого матеріального становища та оцінку доцільності великих покупок. Окрім цього, населення України має більш позитивні економічні очікування як щодо власного матеріального становища, так і щодо розвитку економіки впродовж 5-ти років. Загалом, спостерігається позитивна тенденція, стабільність якої буде суттєво залежати від розвитку ситуації в Україні в найближчим часом", коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.