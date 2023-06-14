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Больше уверенности в будущем: потребительские настроения украинцев улучшились

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Украина, Среда 14 июня 2023 14:05
Больше уверенности в будущем: потребительские настроения украинцев улучшились Фото: потребительские настроения украинцев улучшились в мае 2023 года
Автор: Александр Белоус

В мае 2023 года индекс потребительских настроений украинцев вырос на 7,4 пункта и составляет 92 пункта. Улучшились оценка текущего положения и экономические ожидания.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2 п. и составляет 120,8 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,9 п. и составляет 173,9 п. вырос на 3,7 п. Ожидания украинцев по курсу гривны в ближайшие 3 месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,7 п. и составляет 131,9 п.

"В мае как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий показывают положительную динамику. Мы наблюдаем улучшение оценки личного материального положения и оценку целесообразности больших покупок. Кроме этого, население Украины имеет более положительные экономические ожидания как относительно собственного материального положения, так и развития экономики на протяжении 5-ти лет. В целом наблюдается положительная тенденция, стабильность которой будет существенно зависеть от развития ситуации в Украине в ближайшее время", комментируют аналитики Info Sapiens.

Больше уверенности в будущем: потребительские настроения украинцев улучшились

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Напомним, инфляционные и курсовые ожидания в Украине за последние два месяца значительно улучшились. Финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

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