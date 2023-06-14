Що буде з курсом долара та цінами в Україні: фінансові аналітики покращили прогнози

Інфляційні та курсові очікування в Україні за останні два місяці покращилися. Фінансові аналітики поновили прогнози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

Курс долара

За даними НБУ, фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.

Крім того, банкіри очікують на курс 41,38 грн/долар (прогноз за квітень), а населення України - 39,43 грн/долар (дані за травень).

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики. Середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за травень на 0,5% до 37,59 гривні до мінімуму з червня минулого року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

Інфляція

Фінансові аналітики також покращили очікування щодо зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 13,5% із 16,2% у квітні.

Банкіри очікують на інфляцію 17,4% (прогноз за квітень), а населення України - 11,2% (дані за травень).

Зазначимо, у травні інфляція в Україні сповільнилася до 15,3%. НБУ очікує, що до кінця року вона буде меншою за 15%, а у 2024 році меншою за 10%.