Більше вакансій і вищі зарплати: де в Україні найкращі умови для працевлаштування
Київ та великі обласні центри залишаються лідерами за можливостями для пошуку роботи. У цих містах роботодавці пропонують не лише більшу кількість вакансій, а й вищий рівень оплати праці.
Які міста можна вважати кращими для працевлаштування в Україні, РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості (ДСЗ).
Інформація базується на даних "Єдиного порталу вакансій", який об’єднує дані з провідних українських платформ з пошуку роботи та ДСЗ. Наразі на порталі доступно понад 214 тисяч вакансій, і ця інформація оновлюється щоденно.
Найбільше вакансій заразу таких містах:
- Київ – 66,7 тисяч вакансій (приблизно третина всіх пропозицій);
- Львів – 13,2 тисяч вакансій;
- Дніпро – 10,5 тисяч вакансій;
- Одеса – 8,6 тисяч вакансій;
- Харків – 5,7 тисяч вакансій;
- Івано-Франківськ – 4,1 тисяч вакансій;
- Вінниця – 3,7 тисяч вакансій.
Заробітна плата як ключовий фактор
Окрім кількості вакансій, важливим критерієм є рівень запропонованої оплати праці. Середні зарплати у провідних містах:
- Київ – 29 тисяч гривень;
- Дніпро – 27 тисяч гривень;
- Харків – 26 тисяч гривень.
Середній рівень заробітної плати по країні становить 23 тисячі гривень.
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