Більше вакансій і вищі зарплати: де в Україні найкращі умови для працевлаштування

Київ та великі обласні центри залишаються лідерами за можливостями для пошуку роботи. У цих містах роботодавці пропонують не лише більшу кількість вакансій, а й вищий рівень оплати праці.

Які міста можна вважати кращими для працевлаштування в Україні, РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості (ДСЗ).

Інформація базується на даних "Єдиного порталу вакансій", який об’єднує дані з провідних українських платформ з пошуку роботи та ДСЗ. Наразі на порталі доступно понад 214 тисяч вакансій, і ця інформація оновлюється щоденно.

Раніше РБК-Україна писало, що через дефіцит робочої сили в Україні, спричинений мобілізацією чоловіків, все більше жінок починають працювати у професіях, які раніше вважалися суто "чоловічими". Ми розповідали, на яких "чоловічих" професіях зараз працює більше жінок.

Також ми писали, які вакансії для людей з інвалідністю пропонують роботодавці в Україні та у яких сферах їх найбільше. Зазначимо, що тільки у 2024 році в Україні 230 тисяч людей визнали особами з інвалідністю.

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