Больше вакансий и выше зарплаты: где в Украине лучшие условия для трудоустройства

Киев и крупные областные центры остаются лидерами по возможностям для поиска работы. В этих городах работодатели предлагают не только большее количество вакансий, но и более высокий уровень оплаты труда.

Какие города можно считать лучшими для трудоустройства в Украине, РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости (ГСЗ).