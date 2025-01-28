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Больше вакансий и выше зарплаты: где в Украине лучшие условия для трудоустройства

Вторник 28 января 2025 17:03
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Больше вакансий и выше зарплаты: где в Украине лучшие условия для трудоустройства Фото: Работа в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Киев и крупные областные центры остаются лидерами по возможностям для поиска работы. В этих городах работодатели предлагают не только большее количество вакансий, но и более высокий уровень оплаты труда.

Какие города можно считать лучшими для трудоустройства в Украине, РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости (ГСЗ).

Информация базируется на данных "Единого портала вакансий", который объединяет данные из ведущих украинских платформ по поиску работы и ГСЗ. Сейчас на портале доступно более 214 тысяч вакансий, и эта информация обновляется ежедневно.

Больше всего вакансий в таких городах:

  • Киев – 66,7 тысяч вакансий (примерно треть всех предложений);
  • Львов – 13,2 тысяч вакансий;
  • Днепр – 10,5 тысяч вакансий;
  • Одесса – 8,6 тысяч вакансий;
  • Харьков – 5,7 тысяч вакансий;
  • Ивано-Франковск – 4,1 тысяч вакансий;
  • Винница – 3,7 тысяч вакансий.

Заработная плата как ключевой фактор

Кроме количества вакансий, важным критерием является уровень предлагаемой оплаты труда. Средние зарплаты в ведущих городах:

  • Киев – 29 тысяч гривен;
  • Днепр – 27 тысяч гривен;
  • Харьков – 26 тысяч гривен.

Средний уровень заработной платы по стране составляет 23 тысячи гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за дефицита рабочей силы в Украине, вызванного мобилизацией мужчин, все больше женщин начинают работать в профессиях, которые ранее считались сугубо "мужскими". Мы рассказывали, на каких "мужских" профессиях сейчас работает больше женщин.

Также мы писали, какие вакансии для людей с инвалидностью предлагают работодатели в Украине и в каких сферах их больше всего. Отметим, что только в 2024 году в Украине 230 тысяч человек признали лицами с инвалидностью.

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