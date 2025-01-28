Больше вакансий и выше зарплаты: где в Украине лучшие условия для трудоустройства
Киев и крупные областные центры остаются лидерами по возможностям для поиска работы. В этих городах работодатели предлагают не только большее количество вакансий, но и более высокий уровень оплаты труда.
Какие города можно считать лучшими для трудоустройства в Украине, РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости (ГСЗ).
Информация базируется на данных "Единого портала вакансий", который объединяет данные из ведущих украинских платформ по поиску работы и ГСЗ. Сейчас на портале доступно более 214 тысяч вакансий, и эта информация обновляется ежедневно.
Больше всего вакансий в таких городах:
- Киев – 66,7 тысяч вакансий (примерно треть всех предложений);
- Львов – 13,2 тысяч вакансий;
- Днепр – 10,5 тысяч вакансий;
- Одесса – 8,6 тысяч вакансий;
- Харьков – 5,7 тысяч вакансий;
- Ивано-Франковск – 4,1 тысяч вакансий;
- Винница – 3,7 тысяч вакансий.
Заработная плата как ключевой фактор
Кроме количества вакансий, важным критерием является уровень предлагаемой оплаты труда. Средние зарплаты в ведущих городах:
- Киев – 29 тысяч гривен;
- Днепр – 27 тысяч гривен;
- Харьков – 26 тысяч гривен.
Средний уровень заработной платы по стране составляет 23 тысячи гривен.
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