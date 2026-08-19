Більше не в.о: Рада призначила Хмару міністром оборони

Напередодні кандидатуру Хмари до парламенту вніс президент Володимир Зеленський.

Виступ Хмари у Раді

Хмара перед голосуванням у парламенті виступив перед нардепами та заявив, що звільнений із військової служби й тепер є цивільною особою.

"Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до ЗУ про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26", - заявив він.

Серед головних пріоритетів на посаді міністра він назвав:

посилення фронту та швидке забезпечення військових зброєю;

deep strike та middle strike по російських військових і стратегічних об’єктах;

розвиток українського ОПК і нарощування виробництва зброї;

захист і підтримку військових, їхню підготовку та справедливі правила служби;

посилення взаємодії президента, парламенту, уряду, Генштабу, Міноборони, війська, виробників і партнерів.

Хмара наголосив, що Україна має перехопити стратегічну ініціативу у війні, а українська зброя та далекобійні удари мають відігравати в цьому ключову роль.

Оновлення Кабміну

Кадрові зміни в Міністерстві оборони стали наслідком масштабного перезавантаження уряду, оголошеного президентом у липні цього року. Після відставки попереднього складу Кабміну посаду втратив й колишній очільник Міноборони Михайло Федоров.

Після звільнення Федорова Зеленський призначив Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони.

При цьому звільнення Федорова спричинило протести та акції на його підтримку. Сам Федоров, попри пропозиції перейти на інші керівні посади в уряді, заявив, що готовий повернутися до влади лише на посаді міністра оборони.

Втім, як розповіли РБК-Україна джерела, глава держави поки не збирається йти на поступки в питанні повернення Федорова на посаду міністра оборони. У команді президента вважають, що мітинги на підтримку екс-очільника Міноборони незабаром затихнуть.

Співрозмовники з команди президента зазначають, що Зеленський бачить історію з міністром оборони закритою - керувати міністерством буде Євгеній Хмара.

Що відомо про Хмару

Євгеній Хмара - професійний військовий та спецпризначенець. З 2011 року служив у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ, а у 2023 році очолив цей підрозділ.

Він брав участь у боях за Київщину та Донеччину, а також особисто керував спецоперацією з деокупації острова Зміїний.

Хмара також брав участь в операції "Павутина" та організації ударів дронами по військових об'єктах у тилу РФ.

За даними джерел, під керівництвом Хмари ЦСО "А" знищив російської техніки на понад 5,5 млрд доларів, зокрема більш як 1800 танків.

Хмара є кавалером ордена Богдана Хмельницького, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та "Хрестом бойових заслуг".

З 5 січня 2026 року він виконував обов'язки голови СБУ, а після кадрових змін у Кабміні очолив Міноборони.