Все більше українців обирають дистанційну роботу: як правильно оформити трудовий договір

Багато українців хочуть працювати з дому

Одним із важливих факторів при пошуку роботи у 2024 році для українців є можливість працювати віддалено. Зокрема, це важливо для 42% респондентів, які взяли участь в опитуванні від OLX Робота.

Дослідження показало, що при виборі роботи українці найбільше цінують рівень заробітної плати (85%). Важливими факторами також є близькість роботи до дому (41%), гнучкий графік (40%) та офіційне працевлаштування (35%). Крім того, респонденти звертають увагу на наявність бронювання (19%), репутацію компанії (18%) та соціальну позицію роботодавця (7%).

Дистанційна та надомна робота

Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков у коментарі для РБК-Україна наголошує, що важливо розуміти різницю між дистанційною та надомною роботою.

Дистанційна та надомна робота належать до віддалених форм організації праці. Основна відмінність між ними полягає в тому, що надомна робота передбачає визначене місце виконання трудових обов'язків, тоді як дистанційна робота дозволяє працівникові виконувати їх у будь-якому зручному для нього місці.

Як має бути оформлений працівник, який працює дистанційно

Типову форму трудового договору як для надомної, так і для дистанційної роботи затверджено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наказом №913-21 від 05.05.2021. Ця типова форма містить обов'язкові умови, від яких сторони не можуть відступати, але вони можуть їх конкретизувати.

"Оформлюючи працівника на дистанційну або надомну форму роботи необхідно укласти трудовий договір зміст якого відповідатиме типовій формі та може містити положення, які відображають додаткові домовленості досягнуті між роботодавцем та працівником", – говорить юрист.

Якщо ж трудовий договір раніше існував у вигляді заяви працівника та наказу про прийняття на роботу, можна розробити внутрішнє положення про дистанційну роботу. Після ознайомлення з ним і прийняття його працівником, останній може подати заяву про переведення на дистанційну форму роботи, а керівник видасть відповідний наказ.