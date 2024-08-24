Лікарі та слюсарі на вагу золота: де в Україні найбільше не вистачає фахівців

В умовах війни в Україні виник брак кваліфікованих кадрів, особливо в галузях медицини, промисловості та будівництва.

У Державному центрі зайнятості розповіли РБК-Україна , яких спеціалістів в Україні не вистачає найбільше.

В Україні 67% роботодавців вже стикаються з кадровою кризою. Основними причинами є мобілізація чоловіків (79%) та міграція населення за кордон (53%), що ускладнює пошук кваліфікованих працівників.

Це призводить до зростання вимог серед шукачів роботи, включно з підвищенням заробітної плати. Хоча багато компаній вже збільшили оплату праці, цього часто недостатньо для утримання персоналу.

Яких спеціалістів та де не вистачає найбільше

Найбільший попит спостерігається на спеціалістів за такими професіями, як електромонтери, слюсарі-сантехніки, зварювальники та столяри. За даними "Єдиного порталу вакансій", наразі є тисячі відкритих вакансій для цих спеціальностей, проте кількість шукачів роботи в рази менша.

Дефіцит кваліфікованих робітників спричиняє значні труднощі для підприємств і сповільнює розвиток економіки. Водночас значний розрив між попитом і пропозицією в деяких регіонах України вказує на нерівномірність розвитку ринку праці, говорять у Державному центрі зайнятості.

Наприклад, для електромонтерів наявні 893 вакансії, але на обліку лише 209 шукачів. Зокрема, у Львівській області – 94 вакансії проти 7 шукачів роботи, у м. Києві – 61 вакансія, а шукачів роботи – 4.

Також для слюсарів-сантехніків є 625 вакансій, а роботу за цією спеціальністю шукають 172 людини. Зокрема, у Києві є 120 таких вакансій, а шукачів роботи – лише один, у Дніпропетровській області – 46 вакансій, а шукачів роботи – 14.

Крім того, зростає попит на лікарів різних спеціалізацій, таких як сімейні лікарі та терапевти.

Зазначимо, станом на 1 серпня 2024 року на "Єдиному порталі вакансій" було розміщено 257 тис. вакансій, дані постійно оновлюються.