Все більше українців хочуть залишитися за кордоном назавжди: дослідження

Через понад два роки війни все більше українських біженців планують залишитися жити за кордоном назавжди. Частка людей із такими намірами залежить від країни перебування.
Такі результати останнього дослідження "Voice of Ukraine", повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.
У 2024 році за межами України хочуть залишитися чверть біженців – 26% опитаних, тоді як у 2022 році про такий намір заявили лише 10% українських біженців.
Про таку тенденцію свідчить міжнародне дослідження "Voice of Ukraine", у якому постійно беруть участь українські біженці, що проживають у кількох країнах ЄС.
"У 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного нападу Росії на Україну, 58% українських біженців, які проживають у Німеччині, заявили про готовність повернутися до своєї країни. У 2024 році ця цифра впала до 38%", – зазначив директор Центру міжнародних інституційних порівнянь та досліджень міграції ifo Пану Путваара.
Останні дані за лютий 2024 року ще не були офіційно опубліковані. За словами дослідника, в опитуванні 2024 року зросла частка людей, які хочуть оселитися за межами України.
"В останньому дослідженні "Voice of Ukraine" є разючі відмінності у висловлюванні українців, які живуть у Німеччині та інших країнах ЄС, наприклад, у Польщі", – звертає увагу професор Путваара.
Фото: Українські біженці у Польщі, реєстрація (gettyimages.com)
У Польщі намір біженців повернутися в Україну був і залишається вищим. У 2022 році приблизно дві третини респондентів у Польщі сказали, що хотіли б повернутися в Україну. У лютому 2024 року ця цифра становила 44%.
На думку науковця, українці, які планують постійно жити за межами батьківщини, переважно обирають країни Західної Європи у зв'язку із вищими зарплатами та соціальними виплати.
"Попередні дослідження вже показали, що українці цінують фінансову підтримку, яку вони отримують у Німеччині. Близько 84% з них були задоволені підтримкою в Німеччині. У Польщі цей відсоток становив лише 54%", – зауважив Пану Путваара.
Зазначається, що українці ще повільно виходять на німецький ринок праці. У квітні 2024 року із 862 тисяч українців працездатного віку в Німеччині працевлаштовані були лише 192 тисяч.
За статистикою Федерального відомства у справах міграції та біженців, приблизно 188 тисяч українських біженців пройшли інтеграційні курси у 2022 та 2023 роках, з них близько 150 тисяч склали мовні іспити на рівні A2 або B1, що дозволяє спілкуватися на базовому рівні.
За даними нещодавнього дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), ймовірно повернуться в Україну половина (50%) біженців, опитаних у Польщі, Чехії та Німеччині. 12% респондентів подали документи на отримання громадянства іншої країни, а 45% цього не робили, але загалом хотіли б його отримати.
Нагадаємо, ми писали, скільки українців планують майбутнє дітей у Німеччині та Нідерландах. Наміри біженців у цих країнах суттєво відрізняються.
Також ми повідомляли, що у Німеччині не планують тиснути на українських біженців, щоб вони повернулися додому. Про це заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.
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