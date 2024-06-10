У Німеччині не планують тиснути на українських біженців, щоб вони повернулися додому
Німеччина не хоче переконувати біженців із України, щоб вони повернулися на Батьківщину. Таке рішення вони мають ухвалювати самостійно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю RND заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.
Журналісти заявили чиновниці, що в Україні є брак кваліфікованих кадрів, у той час як у Німеччині проживає велика кількість українців, які живуть на німецькі кошти.
У Шульце уточнили, чи не планує Німеччина на цьому тлі заохочувати українців повертатися на Батьківщину.
Міністр у відповідь наголосила, що її країна не буде тиснути на українців.
"Щоб було зрозуміло: українці, які знайшли у нас притулок, самі вирішують, чи хочуть вони повернутися на Батьківщину і коли", - додала Шульце.
Також, за її словами, проблему нестачі кадрів в Україні можна вирішити поверненням у країну біженців із Європи, котрі отримали там робочу кваліфікацію.
Але міністр уточнила, що робочі кваліфікації, отримані в європейських країнах, не визнають в Україні. Цю тему буде порушено на конференції з відновлення України 11-12 червня у Німеччині.
Що передувало
Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції підтримав програму допомоги українцям, які повертаються на Батьківщину.
Для таких громадян України у низці країн Європи запроваджують виплати. Зокрема, у Норвегії вже виплачують по 1500 євро.
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