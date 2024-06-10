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У Німеччині не планують тиснути на українських біженців, щоб вони повернулися додому

Берлін, Понеділок 10 червня 2024 16:42
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У Німеччині не планують тиснути на українських біженців, щоб вони повернулися додому Фото: Німеччина не примушуватиме українських біженців повертатися додому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не хоче переконувати біженців із України, щоб вони повернулися на Батьківщину. Таке рішення вони мають ухвалювати самостійно.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю RND заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Журналісти заявили чиновниці, що в Україні є брак кваліфікованих кадрів, у той час як у Німеччині проживає велика кількість українців, які живуть на німецькі кошти.

У Шульце уточнили, чи не планує Німеччина на цьому тлі заохочувати українців повертатися на Батьківщину.

Міністр у відповідь наголосила, що її країна не буде тиснути на українців.

"Щоб було зрозуміло: українці, які знайшли у нас притулок, самі вирішують, чи хочуть вони повернутися на Батьківщину і коли", - додала Шульце.

Також, за її словами, проблему нестачі кадрів в Україні можна вирішити поверненням у країну біженців із Європи, котрі отримали там робочу кваліфікацію.

Але міністр уточнила, що робочі кваліфікації, отримані в європейських країнах, не визнають в Україні. Цю тему буде порушено на конференції з відновлення України 11-12 червня у Німеччині.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції підтримав програму допомоги українцям, які повертаються на Батьківщину.

Для таких громадян України у низці країн Європи запроваджують виплати. Зокрема, у Норвегії вже виплачують по 1500 євро.

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