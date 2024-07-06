Все больше украинцев хотят остаться за границей навсегда: исследование

Спустя более двух лет войны все больше украинских беженцев планируют остаться жить за границей навсегда. Доля людей с такими намерениями зависит от страны пребывания.
Такие результаты последнего исследования "Voice of Ukraine", сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.
В 2024 году за пределами Украины хотят остаться четверть беженцев – 26% опрошенных, в то время как в 2022 году о таком намерении заявили только 10% украинских беженцев.
О такой тенденции свидетельствует международное исследование "Voice of Ukraine", в котором постоянно участвуют украинские беженцы, проживающие в нескольких странах ЕС.
"В 2022 году, через несколько месяцев после полномасштабного нападения России на Украину, 58% проживающих в Германии украинских беженцев заявили о готовности вернуться в свою страну. В 2024 году эта цифра упала до 38%", – отметил директор Центра международных институциональных сравнений и исследований миграции ifo Пану Путваара.
Последние данные за февраль 2024 года еще не были официально опубликованы. По словам исследователя, в опросе 2024 года выросла доля людей, желающих поселиться за пределами Украины.
"В последнем исследовании "Voice of Ukraine" есть поразительные отличия в высказывании украинцев, живущих в Германии и других странах ЕС, например, в Польше", – обращает внимание профессор Путваара.
Фото: Украинские беженцы в Польше, регистрация (gettyimages.com)
В Польше намерение беженцев вернуться в Украину было и остается выше. В 2022 году около двух третей респондентов в Польше сказали, что хотели бы вернуться в Украину. В феврале 2024 года эта цифра составляла 44%.
По мнению ученого, украинцы, которые планируют постоянно жить за пределами родины, предпочитают выбирать страны Западной Европы в связи с более высокими зарплатами и социальными выплатами.
"Предыдущие исследования уже показали, что украинцы ценят финансовую поддержку, которую они получают в Германии. Около 84% из них были довольны поддержкой в Германии. В Польше этот процент составил лишь 54%", – отметил Путваара.
Отмечается, что украинцы медленно выходят на немецкий рынок труда. В апреле 2024 года из 862 тысяч украинцев трудоспособного возраста в Германии были трудоустроены только 192 тысячи.
По статистике Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, около 188 тысяч украинских беженцев прошли интеграционные курсы в 2022 и 2023 годах, из них около 150 тысяч сдали языковые экзамены на уровне A2 или B1, что позволяет общаться на базовом уровне.
По данным недавнего исследования Киевского международного института социологии (КМИС), вероятнее всего вернутся в Украину половина (50%) беженцев, опрошенных в Польше, Чехии и Германии. 12% респондентов подали документы на получение гражданства другой страны, а 45% этого не делали, но в целом хотели бы его получить.
Напомним, мы писали, сколько украинцев планируют будущее детей в Германии и Нидерландах. Намерения беженцев в этих странах существенно разнятся.
Также мы сообщали, что в Германии не планируют давить на украинских беженцев, чтобы они вернулись домой. Об этом заявила министр развития Германии Свенья Шульце.
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