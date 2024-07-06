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Все больше украинцев хотят остаться за границей навсегда: исследование

Фото: центр приема для украинских беженцев в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Спустя более двух лет войны все больше украинских беженцев планируют остаться жить за границей навсегда. Доля людей с такими намерениями зависит от страны пребывания.

Такие результаты последнего исследования "Voice of Ukraine", сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

Как изменились намерения беженцев вернуться в Украину

В 2024 году за пределами Украины хотят остаться четверть беженцев – 26% опрошенных, в то время как в 2022 году о таком намерении заявили только 10% украинских беженцев.

О такой тенденции свидетельствует международное исследование "Voice of Ukraine", в котором постоянно участвуют украинские беженцы, проживающие в нескольких странах ЕС.

"В 2022 году, через несколько месяцев после полномасштабного нападения России на Украину, 58% проживающих в Германии украинских беженцев заявили о готовности вернуться в свою страну. В 2024 году эта цифра упала до 38%", – отметил директор Центра международных институциональных сравнений и исследований миграции ifo Пану Путваара.

Последние данные за февраль 2024 года еще не были официально опубликованы. По словам исследователя, в опросе 2024 года выросла доля людей, желающих поселиться за пределами Украины.

"В последнем исследовании "Voice of Ukraine" есть поразительные отличия в высказывании украинцев, живущих в Германии и других странах ЕС, например, в Польше", – обращает внимание профессор Путваара.

Фото: Украинские беженцы в Польше, регистрация (gettyimages.com)

В Польше намерение беженцев вернуться в Украину было и остается выше. В 2022 году около двух третей респондентов в Польше сказали, что хотели бы вернуться в Украину. В феврале 2024 года эта цифра составляла 44%.

Украинцы хотят остаться преимущественно в странах Западной Европы

По мнению ученого, украинцы, которые планируют постоянно жить за пределами родины, предпочитают выбирать страны Западной Европы в связи с более высокими зарплатами и социальными выплатами.

"Предыдущие исследования уже показали, что украинцы ценят финансовую поддержку, которую они получают в Германии. Около 84% из них были довольны поддержкой в Германии. В Польше этот процент составил лишь 54%", – отметил Путваара.

Отмечается, что украинцы медленно выходят на немецкий рынок труда. В апреле 2024 года из 862 тысяч украинцев трудоспособного возраста в Германии были трудоустроены только 192 тысячи.

По статистике Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, около 188 тысяч украинских беженцев прошли интеграционные курсы в 2022 и 2023 годах, из них около 150 тысяч сдали языковые экзамены на уровне A2 или B1, что позволяет общаться на базовом уровне.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

По данным недавнего исследования Киевского международного института социологии (КМИС), вероятнее всего вернутся в Украину половина (50%) беженцев, опрошенных в Польше, Чехии и Германии. 12% респондентов подали документы на получение гражданства другой страны, а 45% этого не делали, но в целом хотели бы его получить.

Напомним, мы писали, сколько украинцев планируют будущее детей в Германии и Нидерландах. Намерения беженцев в этих странах существенно разнятся.

Также мы сообщали, что в Германии не планируют давить на украинских беженцев, чтобы они вернулись домой. Об этом заявила министр развития Германии Свенья Шульце.

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