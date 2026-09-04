Більше не треба друкувати: Google змінює Gmail, Docs і Keep

Google перетворює Gmail, Docs і Keep на голосових ШІ-помічників. Нові функції Gemini дозволяють спілкуватися з поштою, документами та нотатками - шукати інформацію, ставити запитання й створювати контент без рук.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.
Розробники зазначають, що нові функції створені для того, щоб мінімізувати використання клавіатури та прискорити виконання повсякденних завдань.
Під час розмови з асистентом користувачі бачать текстову транскрипцію діалогу в реальному часі.
Gmail Live: замість введення запитів у пошуковий рядок можна голосом запитати асистента про вміст вхідних листів. Gemini знайде потрібні листи, підсумує їхній зміст або відповість на уточнювальні запитання щодо листування.
Docs Live: дозволяє голосом описати ідею або концепцію, після чого ШІ створить першу чернетку документа. Для формування тексту асистент може використовувати дані з Gmail, Google Drive, робочих чатів або шукати інформацію безпосередньо в мережі.
Keep Live перетворює додаток на голосовий блокнот для швидкого фіксування думок без набору тексту.
Асистент може самостійно формувати списки та підбирати структуровані дані - наприклад, скласти повний список інгредієнтів для приготування певної страви за голосовим проханням.
Функція Gmail Live доступна для користувачів тарифних планів Google AI Plus, Pro та Ultra.
Інструменти Docs Live і Keep Live доступні для користувачів тарифів Google AI Pro та Ultra.
На першому етапі сервіси працюють англійською мовою у додатках для iOS та Android, а незабаром їх розгорнуть і для корпоративних клієнтів Google Workspace Business.
Запуск інструментів Live став черговим кроком компанії у побудові суцільної голосової екосистеми.
Кілька місяців тому Google додав функцію диктування у застосунок для Mac, а смартфони серії Pixel 11 отримали інструмент Rambler на базі Gemini, який автоматично видаляє слова-паразити з надиктованого голосового повідомлення
Також техногігант нещодавно випустив нову спеціалізовану модель Gemini 3.5 Transcribe, призначену для високоточного перетворення мови у текст.