Більше транспорту до кладовищ: що зміниться для киян у поминальні дні

Впродовж поминальних днів у Києві організують додатковий транспорт для мешканців і гостей столиці. Спеціальні тимчасові маршрути охоплять найбільші кладовища міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
У поминальні дні в Києві, згідно з інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, організують додатковий транспорт до кладовищ.
Зазначається, що спеціальні маршрути курсуватимуть в місті:
При цьому основний пік перевезень очікується в неділю, 27 квітня.
"У цей день максимально задіють додаткові автобуси, тролейбуси й трамваї", - наголосили у КМДА.
Уточнюється, що тимчасові маршрути охоплять найбільші кладовища міста - для зручного доїзду громадян.
Згідно з повним переліком маршрутів, впродовж поминальних днів додатковий транспорт курсуватиме до таких локацій:
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