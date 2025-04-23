Більше транспорту до кладовищ: що зміниться для киян у поминальні дні

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Світлий тиждень після Великодня - чому він особливий та що заборонено.

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