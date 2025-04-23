Больше транспорта к кладбищам: что изменится для киевлян в поминальные дни

Напомним, ранее мы рассказывали о Светлой неделе после Пасхи - почему она особенная и что запрещено.

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