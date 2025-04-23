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Больше транспорта к кладбищам: что изменится для киевлян в поминальные дни

В поминальные дни в Киеве будет больше автобусов, троллейбусов и трамваев к кладбищам (фото: facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Ирина Костенко

На протяжении поминальных дней в Киеве организуют дополнительный транспорт для жителей и гостей столицы. Специальные временные маршруты охватят крупнейшие кладбища города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Когда именно в Киеве будет курсировать дополнительный транспорт

В поминальные дни в Киеве, согласно информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, организуют дополнительный транспорт к кладбищам.

Отмечается, что специальные маршруты будут курсировать в городе:

  • с воскресенья, 27 апреля;
  • до среды, 30 апреля.

При этом основной пик перевозок ожидается в воскресенье, 27 апреля.

"В этот день максимально задействуют дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи", - отметили в КГГА.

Уточняется, что временные маршруты охватят крупнейшие кладбища города - для удобного проезда граждан.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В какие дни и до каких кладбищ доехать будет легче

Согласно полному перечню маршрутов, в течение поминальных дней дополнительный транспорт будет курсировать к таким локациям:

  • 27 апреля - к Северному, Южному, Лесному, Соломенскому, Пуща-Водицкому, Корчеватскому, Святошинскому, Братскому и Михайловскому, Мышеловскому, Чапаевскому, Пироговскому, Совскому, Городскому (Берковецкому), Байковому, Военному кладбищам, а также к Лукьяновскому заповеднику;
  • 28 апреля - к Мемориалу на могиле Неизвестного солдата (в парке Вечной Славы), к Дарницкому, Позняковскому, Зверинецкому, Бортничанскому, Выгуровскому и Троещинскому, Жулянскому, Беличанскому и Куреневскому кладбищам;
  • 29 апреля - к Военному, Быковнянскому и Байковому кладбищам;
  • 30 апреля - к Городскому (Берковецкому) кладбищу.

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