Більше тисячі окупантів та майже 30 артсистем. Генштаб назвав втрати РФ

Ситуація на фронті

На фронті протягом доби 21 червня сталося 120 бойових зіткнень, і гаряча ситуація залишається на Покровському напрямку. Водночас російські окупанти активізували штурми і на Херсонщині, але там успіху не мали.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти могли посилити атаки на Торецькому напрямку з метою розвивати наступ на Часів Яр з півдня. Також на фронті фіксується просування загарбників під Куп'янськом та Сватовим.

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