Больше тысячи оккупантов и почти 30 артсистем. Генштаб назвал потери РФ

Ситуация на фронте

На фронте в течение суток 21 июня произошло 120 боевых столкновений, и горячая обстановка остается на Покровском направлении. Вместе с тем российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области, но там успеха не имели.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении с целью развивать наступление на Часов Яр с юга. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков под Купянском и Сватово.

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