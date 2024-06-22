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Больше тысячи оккупантов и почти 30 артсистем. Генштаб назвал потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 22 июня, составили 1110 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и 8 танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 533090 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков - 8009 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15383 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 14188 (+28) ед;
  • РСЗО - 1106 ед.;
  • средства ПВО - 861 ед.;
  • самолетов - 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11305 (+15) ед.;
  • крылатые ракеты - 2302 (+4) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19204 (+23) ед.;
  • специальная техника - 2369 (+2) ед.

Ситуация на фронте

На фронте в течение суток 21 июня произошло 120 боевых столкновений, и горячая обстановка остается на Покровском направлении. Вместе с тем российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области, но там успеха не имели.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении с целью развивать наступление на Часов Яр с юга. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков под Купянском и Сватово.

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Война в Украине