Більше тисячі окупантів і майже 60 артсистем: у Генштабі підрахували втрати армії РФ

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат на фронті. Хоча у липні середньодобові втрати росіян зменшилися.

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