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Более тысячи оккупантов и почти 60 артсистем: в Генштабе подсчитали потери армии РФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За сутки, 4 августа, Россия в войне против Украины потеряла 1150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 59 артсистем, 17 ББМ и 5 танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 582910 (+1150) человек ликвидировано;
  • танков – 8411 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 16255 (+17) ед;
  • артиллерийских систем – 16276 (+59) ед.;
  • РСЗО – 1138 (+3) ед.;
  • средства ПВО – 911 (+3) ед;
  • самолетов – 363 ед.;
  • вертолетов – 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13103 (+41) ед;
  • крылатые ракеты – 2412 (+2) ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22006 (+80) ед;
  • специальная техника – 2734 (+11) ед.

Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца Россия несла наибольшие потери на фронте. Хотя в июле среднесуточные потери россиян снизились.

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Война России против Украины