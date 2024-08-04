Более тысячи оккупантов и почти 60 артсистем: в Генштабе подсчитали потери армии РФ
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За сутки, 4 августа, Россия в войне против Украины потеряла 1150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 59 артсистем, 17 ББМ и 5 танков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 582910 (+1150) человек ликвидировано;
- танков – 8411 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 16255 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 16276 (+59) ед.;
- РСЗО – 1138 (+3) ед.;
- средства ПВО – 911 (+3) ед;
- самолетов – 363 ед.;
- вертолетов – 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13103 (+41) ед;
- крылатые ракеты – 2412 (+2) ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22006 (+80) ед;
- специальная техника – 2734 (+11) ед.
Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца Россия несла наибольшие потери на фронте. Хотя в июле среднесуточные потери россиян снизились.
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