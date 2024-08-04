Более тысячи оккупантов и почти 60 артсистем: в Генштабе подсчитали потери армии РФ

За сутки, 4 августа, Россия в войне против Украины потеряла 1150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 59 артсистем, 17 ББМ и 5 танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца Россия несла наибольшие потери на фронте. Хотя в июле среднесуточные потери россиян снизились.

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