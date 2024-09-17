UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Протягом доби 16 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1020 військових. Також ЗСУ знищили два танки, 6 ББМ, 6 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 635880 (+1020)  осіб;
  • танків - 8683 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 17077 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 18129 (+6)  од.;
  • РСЗВ - 1188 (+1)  од.;
  • засоби ППО - 947 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15329 (+66) од.;
  • крилатих ракет - 2592 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24739 (+27) од.;
  • спеціальної техніки - 3091 (+1) од.

Згідно з останнім зведенням Генштабу, загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Найактивніше росіяни атакують на Покровському і Курахівському напрямках – 40 і 42 атаки відповідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України