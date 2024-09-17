Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Згідно з останнім зведенням Генштабу, загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Найактивніше росіяни атакують на Покровському і Курахівському напрямках – 40 і 42 атаки відповідно.

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