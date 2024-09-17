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Более тысячи оккупантов и 66 беспилотников: Генштаб обновил потери РФ в войне

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В течение суток 16 сентября потери РФ в войне против Украины составили 1020 военных. Также ВСУ уничтожили два танка, 6 ББМ, 6 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 635880 (+1020) человек;
  • танков – 8683 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин – 17077 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем – 18129 (+6) ед.;
  • РСЗО – 1188 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 947 ед.;
  • самолетов – 369 ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15329 (+66) ед.;
  • крылатых ракет – 2592 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24739 (+27) ед;
  • специальной техники – 3091 (+1) ед.

Согласно последней сводке Генштаба, в общей сложности, за прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения . Активнее всего россияне атакуют на Покровском и Кураховском направлениях – 40 и 42 атаки соответственно.

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Война России против Украины