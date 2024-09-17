Более тысячи оккупантов и 66 беспилотников: Генштаб обновил потери РФ в войне

Согласно последней сводке Генштаба, в общей сложности, за прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения . Активнее всего россияне атакуют на Покровском и Кураховском направлениях – 40 и 42 атаки соответственно.

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