ua en ru
Сб, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу

Субота 14 вересня 2024 16:04
UA EN RU
Більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу Фото: більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

У Києві відбувся забіг Run for Freedom на підтримку звільнення українських військових і цивільних з російського полону. Захід організувала Київська школа економіки спільно з DefDev та проектом Ріната Ахметова "Серце Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

Забіг мав не лише адвокаційну, але й благодійну мету. Професор Єльського університету та амбасадор UNITED24 Тімоті Снайдер, який також взяв участь у забігу, збирав кошти на розмінування.

"Ще 49 українців і українок вчора повернулися додому. Це результат великої і важкої роботи. Наше завдання — щоб їх не забували. Саме тому ми біжимо сьогодні. Разом із матерями та дружинами полонених, разом із тими, хто повернувся з полону і тими, хто ще чекає своїх. Їхні історії - не просто розповіді. Це заклик до дії. До справедливості. І особлива подяка Тімоті Снайдеру за те, що він поруч. За його підтримку ініціативи KSE та "Серця Азовсталі". Разом ми рухаємо цей процес вперед. Крок за кроком, наближаючи кожного до дому", - прокоментувала Наталя Ємченко, голова наглядової ради "Серце Азовсталі" та одна з організаторів заходу.

Учасники забігу могли обрати дистанції в 5 або 10 км. До заходу долучились військові, які пережили полон, їхні родини та активні громадяни.

"Це моя перша 5-ка, було важко, оскільки відновлення після полону ще триває. Але попри це, я прийшов підтримати своїх побратимів, яких досі утримують російські кати. Це важливо, це треба робити", - поділився Олександр Дідур, морський піхотинець і захисник Маріуполя.

Забіг на підтримку полонених став не лише спортивним заходом, а й важливою соціальною подією, яка привертає увагу до проблем українських військовополонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових
Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США