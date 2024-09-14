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Более тысячи киевлян поддержали украинских пленных на адвокационном забеге

Суббота 14 сентября 2024 16:04
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Более тысячи киевлян поддержали украинских пленных на адвокационном забеге Фото: более тысячи киевлян поддержали украинских пленных на адвокационном забеге (facebook com)
Автор: Александр Мороз

В Киеве состоялся забег Run for Freedom в поддержку освобождения украинских военных и гражданских из российского плена. Мероприятие организовала Киевская школа экономики совместно с DefDev и проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление организаторов.

Забег имел не только адвокационную, но и благотворительную цель. Профессор Йельского университета и посол UNITED24 Тимоти Снайдер, также принявший участие в забеге, собирал средства на разминирование.

"Еще 49 украинцев и украинок вчера вернулись домой. Это результат большой и тяжелой работы. Наша задача - чтобы их не забывали. Именно поэтому мы бежим сегодня. Вместе с матерями и женами пленных, вместе с вернувшимися из плена и теми, кто еще ждет своих. Их истории - просто призыв к действию. за шагом, приближая каждого к дому", - прокомментировала Наталья Емченко, председатель набсовета "Сердце Азовстали" и один из организаторов мероприятия.

Участники забега могли выбрать дистанции в 5 или 10 км. К мероприятию присоединились военные, пережившие пленение, их семьи и активные граждане.

"Это моя первая пятая, было тяжело, поскольку восстановление после плена еще продолжается. Но несмотря на это, я пришел поддержать своих собратьев, которых до сих пор удерживают российские палачи. Это важно, это нужно делать", - поделился Александр Дидур, морской пехотинец и защитник Мариуполя.

Забег в поддержку пленных стал не только спортивным мероприятием, но и важным социальным событием, которое привлекает внимание к проблемам украинских военнопленных.

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