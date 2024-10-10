Більше та краще Duster: Dacia представила повнорозмірний кросовер Bigster

Компанія Dacia представила найбільшу модель у своїй лінійці – повнорозмірний кросовер Bigster. Новинка на 230 мм довша за Duster: кросовер має довжину у 4,57 м. Висота збільшена на 50 мм, до 1,71 м, а ось ширина передбачувано не змінилася. Колісна база зросла з 2657 до 2700 мм, забезпечивши додатковий простір на другому ряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Dacia.

Однак третій ряд, попри очікування. Об'єм багажного відсіку у Bigster – 667 літрів проти 472 літрів у "Дастера". Вже у базовій версії є медіасистема з екраном на 10,1 дюйма, який повернутий на 10 градусів у бік водія. Пристрій підтримує протоколи Apple CarPlay та Android Auto. У дорогих версіях з'являється навігатор, аудіосистема Arkamys 3D та бездротова зарядка.

Кросовер Dacia Bigster став першою моделлю групи Renault, якій дісталася силова установка Hybrid 155. Принципово вона влаштована так само, як система Hybrid 140, але замість атмосферного бензинового двигуна на 1,6 літра (94 к.с., 148 Нм) встановлено 1,8-літровий двигун (107 к.с., 170 Нм) з безпосереднім упорскуванням палива та стартер-генератором. Електромотор видає 50 к.с. та 205 Нм. Пікова потужність системи - 155 к.с. замість 140 к.с., а ємність тягової батареї - 1,4 кВт*год.

Другим варіантом став "м'який" гібрид TCe 140, що поєднує турботрійку на 1,2 літра, стартер-генератор і акумулятор ємністю 0,8 кВт*год. Сукупна потужність – 140 к.с., коробка передач – безальтернативна шестиступінчаста "механіка". Є й газова модифікація ECO-G 140 аналогічної потужності. Всі вищезгадані версії мають передній привід і напівзалежну задню підвіску.

Єдина повнопривідна модифікація отримала назву Bigster TCe 130 4×4. Вона оснащена турбомотором на 1,2 літра, який видає 130 к.с., коробка передач – тільки механічна. Але приблизно через рік має з'явитися повнопривідний гібрид.

За словами представників Dacia, новинка має стати найдоступнішим середньорозмірним кросовером на європейському ринку. Ціни стануть відомі ближче до старту продажів, які заплановані на зиму.