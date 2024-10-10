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Больше и лучше Duster: Dacia представила полноразмерный кроссовер Bigster

Четверг 10 октября 2024 13:51
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Больше и лучше Duster: Dacia представила полноразмерный кроссовер Bigster Фото: Dacia представила полноразмерный кроссовер Bigster (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Dacia представила самую большую модель в своей линейке – полноразмерный кроссовер Bigster. Новинка на 230 мм длиннее Duster: кроссовер имеет длину в 4,57 м. Высота увеличена на 50 мм, до 1,71 м, а вот ширина предсказуемо не изменилась. Колесная база выросла с 2657 до 2700 мм, обеспечив дополнительное пространство на втором ряду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Dacia.

Однако третий ряд, несмотря на ожидания. Объем багажного отсека у Bigster – 667 литров против 472 литров у "Дастера". Уже в базовой версии есть медиасистема с экраном на 10,1 дюйма, который повернут на 10 градусов в сторону водителя. Устройство поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. В дорогих версиях появляется навигатор, аудиосистема Arkamys 3D и беспроводная зарядка.

Больше и лучше Duster: Dacia представила полноразмерный кроссовер Bigster

Кроссовер Dacia Bigster стал первой моделью группы Renault, которой досталась силовая установка Hybrid 155. Принципиально она устроена так же, как система Hybrid 140, но вместо атмосферного бензинового двигателя на 1,6 литра (94 л.с., 148 Нм) установлено 1, 8-литровый двигатель (107 л.с., 170 Нм) с непосредственным впрыском топлива и стартер-генератором. Электромотор выдает 50 л. и 205 Нм. Пиковая мощность системы – 155 л.с. вместо 140 л.с., а емкость тяговой батареи – 1,4 кВт*ч.

Больше и лучше Duster: Dacia представила полноразмерный кроссовер Bigster

Вторым вариантом стал "мягкий" гибрид TCe 140, объединяющий турботройку на 1,2 литра, стартер-генератор и аккумулятор емкостью 0,8 кВт*ч. Совокупная мощность – 140 л.с., коробка передач – безальтернативная шестиступенчатая "механика". Имеется и газовая модификация ECO-G 140 аналогичной мощности. Все вышеперечисленные версии имеют передний привод и полузависимую заднюю подвеску.

Больше и лучше Duster: Dacia представила полноразмерный кроссовер Bigster

Единственная полноприводная модификация получила название Bigster TCe 130 4×4. Она оснащена турбомотором на 1,2 литра, выдающим 130 л.с., коробка передач – только механическая. Но примерно через год должен появиться полноприводный гибрид.

По словам представителей Dacia, новинка должна стать самым доступным среднеразмерным кроссовером на европейском рынке. Цены станут известны ближе к старту продаж, запланированным на зиму.

Больше и лучше Duster: Dacia представила полноразмерный кроссовер Bigster

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