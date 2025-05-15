"Більше схоже на бутафорію": Зеленський про рівень делегації РФ для перемовин

Рівень російської делегації, яка братиме участь у переговорах з Україною, схожий на "бутафорський". Усім відомо, хто насправді в Росії приймає рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час розмови з журналістами.
Як відзначив Зеленський, сьогодні він зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. У тому ж числі Київ перебуває в контакті з американською стороною, яка ймовірно також прибуде до Туреччини на високому рівні.
Щодо російської сторони, за словами президента України, йому поки що не відомий рівень делегації.
"З того, що ми бачимо, більше схожий на бутафорський (рівень, - ред.), подумаємо що будемо робити і які будуть кроки після розмови з президентом Ердоганом. Ми повинні розуміти, який рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", - додав він.
Сьогодні, 15 травня, у Туреччині мають відбутись прямі переговори України та Росії. Як писали ЗМІ, з посиланням на українських офіційних осіб, сторони обговорюватимуть, як імплементувати і контролювати безумовне 30-денне припинення вогню.
Згідно з наявною інформацією, з боку Росії у переговорах візьмуть участь:
Детальніше про заплановані переговори між Україною та Росією - у матеріалі РБК-Україна.
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