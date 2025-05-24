Більше шансів на бюджет? У МОН сказали, які предмети на НМТ дають перевагу при вступі

Які предмети на НМТ дають перевагу при вступі

Урядовець нагадав, що в межах НМТ абітурієнти можуть самі обирати четвертий предмет - для збільшення шансів вступити на бажану спеціальність до конкретного університету.

При цьому випускники практично не обирають нині фізику та хімію.

"Це показує, що інтерес до цих предметів падає набагато раніше, ніж в 11 класі. Це проблема, пов'язана з 9-10 класом", - уточнив Винницький.

Він розповів, що зараз Міністерство освіти й науки в рамках реформи Нової української школи (НУШ), старшої профільної школи, багато інвестує в популяризацію так званої STEM-освіти, яка охоплює:

природничі науки (Science);

технології (Technology);

технічну творчість або інженерію (Engineering);

математику (Mathematics).

"Субвенції вже виділяються, є пілотування Профільної школи. І у 2027 перші десятикласники підуть в нову старшу школу, де один з опорних моментів - популяризація природничих спеціальностей", - поділився заступник міністра.

За його словами, цього року під час вступу саме фізика та хімія дають перевагу в конкурсі.

"Якщо абітурієнти мають однакові бали з інших предметів, але один обрав фізику, а інший - англійську, то конкурсний бал з фізикою буде вищим", - пояснив Винницький.

Він додав, що це особливо важливо для тих, хто планує вступати на природничі або інженерні спеціальності.

При цьому фактор конкурсного балу буде й наступного року.

"І через рік - так само. Учням 9-10 класів ми зараз говоримо: вчіть далі фізику і хімію, це вам допоможе легше вступити в університет. І більше шансів, що ви отримаєте бюджетне місце", - наголосив урядовець.

Насамкінець він зауважив, що зараз МОН намагається виправити помилки, зроблені 5, 7, 10, а то і 20 років тому.

"Інвестиції на рівні шкіл в лабораторне обладнання, в популяризацію природничих предметів, на жаль, дуже давно не здійснювалися. Тому йдеться не про нові проблеми, а про виправлення недоліків, які тягнуться багато років", - підсумував Винницький.