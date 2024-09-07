Більше ризику, ніж переваг: міністр оборони Нідерландів про ідею збиття ракет над Україною

Він зазначив, що участь НАТО у збитті ракет РФ над територією України буде мати обмежені переваги. Зокрема, якщо поставити системи ППО на кордоні з Україною, то вони зможуть покрити відносно невелику територію.

"У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", - пояснив міністр.

Він додав, що саме цьому типу ескалації намагаються запобігти союзники по НАТО. Брекельманс вважає, що такий підхід партнерів в тому числі на користь Україні.

"Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", - резюмував голова Міноборони Нідерландів