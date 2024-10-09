Німеччина чи Польща? Які умови для українських біженців і де краще

Німеччина є лідером за кількістю розміщення біженців з України. Станом на літо 2024 року там перебуває 1,12 млн наших громадян. Друге місце посіла Польща, там зареєстровано 976 тис. українців. При цьому за останні місяці кількість біженців у Німеччині зменшилась, а у Польщі – збільшилась.

Яку допомогу надають біженцям у Польщі

З 1 липня 2024 року у Польщі змінились умови перебування біженців з України. Їм продовжили законність перебування до 30 вересня 2025 року. Держава більше не покриває витрати на проживання та харчування біженців в приватних приміщеннях, але громадяни України можуть оселитись у колективних закладах.

З моменту подання заяви про надання притулку іноземець отримує повну державну допомогу. Якщо він живе в центрі, він також отримує їжу і 140 злотих (1,4 тис. грн) на одяг чи взуття, 50 злотих (526 грн) на місяць на кишенькові гроші, харчування та медичне обслуговування.

Ті, хто живе за межами колективних закладів, отримують 750 злотих (7,8 тис. грн) на місяць на особу. Якщо сім’ї складається із чотирьох осіб, ставка нижча – вона становить 375 злотих на особу, тобто 1500 злотих (15,7 тис. грн) на родину. За законом процедура триває до пів року, але якщо іноземець звернеться повторно, то може продовжити допомогу.

Уряд Польщі не перевіряє фінансовий стан заявників, а також не обмежує надання захисту людям із районів, де ведуться бойові дії. Важливо, що одразу після прибуття у Польщу, українцям для отримання допомоги потрібно оформити Pesel – аналог ідентифікаційного номера. Це дає можливість отримати доступ до медичних послуг, право на офіційне працевлаштування та інші соціальні програми, які надає Польща.

Польща виплачує допомогу на дітей-біженців (фото: Getty Images)

Також громадянам України, які легально в’їхали до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями, Управління соціального страхування (ZUS) виплачує допомогу по догляду за дитиною у розмірі 800 злотих (8,4 тис. грн) на місяць на дитину. З січня по липень 2024 року Уряд Польщі виплатив допомогу майже 247 тис. дітей з України.

Батьки можуть отримати допомогу за програмою Dobry Start – це виплата у розмірі 300 злотих (3,1 тис. грн), яку раз на рік видають для придбання шкільного приладдя дітям. Але від 1 липня ця допомога надається, тільки якщо дитина виконує обов’язкову шкільну програму чи закладу дошкільної освіти.

Ще один вид допомоги Zasiłek rodzinny передбачений, якщо дохід на одну особу в сім’ї або дохід студента не перевищує 674,00 злотих (6,8 тис. грн) або 764,00 злотих (8 тис. грн), якщо в сім’ї є дитина з інвалідністю.

Також з 1 жовтня українці можуть подати заявку на виплату за державною програмою Aktywny Rodzic. Вона передбачає допомогу у розмірі 500-1500 злотих (5,2 тис. – 15,7 тис. грн) батькам, які мають дітей у віці 12 – 35 місяців.

Важливо зазначити, що якщо біженець виїде з Польщі на період понад 30 днів, то виплати можуть скасувати.

Додамо, що днями польський Уряд заявив, що виділяє з резерву 19,6 млн злотих на соціальну допомогу іноземцям, які очікують на притулок у Польщі. Також Уряд хоче заохотити українців зі статусом біженців подавати заяви на отримання karty pobytu – це стане можливо з 2025 року, після запуску спеціальної онлайн-програми.

Зазначимо, що за перші три квартали цього року Польща отримала заяви про потребу в міжнародному захисті від 4,5 тисячі українців.

З 1 липня 2024 року Польща змінила умови допомоги для біженців (фото: Getty Images)

Які умови допомоги біженцям у Німеччині

Українцям, які отримали дозвіл на проживання в Німеччині у 2022-2023 роках, дію тимчасового захисту автоматично продовжено до 5 березня 2025 року. Ті, хто планує зараз виїхати, повинні врахувати не всі федеральні землі приймають біженців. Найбільше українців приймають:

Північний Рейн-Вестфалія

Баварія

Баден-Вюртемберг

Гамбург і Берлін

На територію Німеччини можна в'їхати без візи на 90 днів. Протягом цього часу потрібно подати документи на проживання для тимчасового захисту. Біженця можуть розподілити у спеціальний табір.

Є два варіанти легалізації свого перебування в Німеччині: набуття статусу біженця (Asyl) або оформлення за параграфом §24. Обидва варіанти дозволяють іноземцю проживати в Німеччині, отримувати медичне обслуговування, соціальну підтримку, освіту та роботу. Втім, оформлення за параграфом §24 є простішим та швидшим для українців.

Для дозволу на проживання потрібно у пункті пропуску заповнити спеціальну заяву на отримання міжнародного захисту або ж звернутися в імміграційний центр. Також варто врахувати, що при подачі на статус біженця, людина не зможе працевлаштуватись чи виїхати з Німеччини, поки не отримає рішення щодо отримання статусу.

Українці в Німеччині можуть претендувати на виплату Bürgergeld, яка покриває базові соціальні потреби.

У 2024 році розмір допомоги Bürgergeld складає:

563 євро для самотніх осіб (25,6 тис. грн)

506 євро для партнерів у сімейних парах (22,9 тис. грн)

451 євро для дорослих у закладах (20,3 тис. грн)

471 євро для підлітків 14-17 років (21,2 тис. грн)

390 євро для дітей 6-13 років (17,6 тис. грн)

357 євро для дітей до 5 років (16,1 тис. грн)

Також батьки школярів можуть отримати допоможу на придбання шкільного приладдя – 130 євро (5,8 тис. грн) у першому півріччі та 65 євро (2,9 тис. грн) в другому півріччі.

Додамо, що з 1 січня 2025 року біженцям у ФРН знижуватимуть розмір допомоги (Bürgergeld) на 30% протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. А для тих, хто після отримання Bürgergeld влаштувався на роботу та пропрацював щонайменше рік, передбачено бонус у розмірі 1000 євро (45,2 тис. грн).

1 січня 2025 року українцям змінять умови виплат за програмою Bürgergeld (фото: Getty Images)

Яку країну вибрати

Перевагою Німеччини є вищі виплати. Втім, варто врахувати, що вартість життя там на 46% дорожча, ніж у Польщі.

У Німеччині краща міграційна політика, яка охоплює процеси прийому, інтеграції та адаптації біженців. Тут пропонують мовні курси, різноманітні пільги, ярмарки вакансій тощо. У Польщі рівень такої підтримки біженців нижчий.

Головним недоліком життя в Німеччині біженці називають те, що складно вивчити мову на належному рівні, аби працевлаштуватись на високооплачувану роботу. При цьому дані свідчать, що третина українців в Німеччині є висококваліфікованими фахівцями із вищою освітою. Натомість польська мова багатьом дається легше для вивчення, оскільки є спорідненою з українською.

Також деякі українці віддають перевагу Польщі, бо звідти ближче добиратись в Україну, аби хоч зрідка бачитись з рідними.