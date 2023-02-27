Більше половини українських дітей стали свідками подій, пов’язаних з війною

Найчастіше діти, за словами матерів, зазнавали наступних травмуючих подій: розлука з рідними та близькими (28%), переїзд в інший регіон країни (25%), обстріли та бомбардування (24%), тривале перебування у холодному приміщенні (17%).

Переїжджали за кордон - 11%, перебували в окупації - 8%, були свідком смерті рідних або близьких - 6%, втратили житло - 5%, зазнали голоду та відсутності води - 5%.

За даними опитування, 19% опитаних матерів дітей проживають сьогодні поза домом, 20% - виїжджали з регіонів проживання, але вже повернулися, 61% - не змінювали місце проживання.

При цьому, 20% опитаних вважають своє сучасне місце проживання небезпечним. Найбільше таких проживають у деокупованих, прифронтовних регіонах та в Києві.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" з 27 січня до 1 лютого 2023 року серед матерів дітей віком 3-17 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності: не більше 2,2%. Опитування проведене на замовлення Ukraine Children's Action Project.