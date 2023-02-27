Более половины украинских детей стали свидетелями событий, связанных с войной

Чаще всего дети, по словам матерей, подвергались следующим травмирующим событиям: разлука с родными и близкими (28%), переезд в другой регион страны (25%), обстрелы и бомбардировки (24%), длительное пребывание в холодном помещении (17%).

Переезжали за границу 11%, находились в оккупации 8%, были свидетелем смерти родных или близких 6%, потеряли жилье 5%,испытали голод и отсутствие воды 5%.

По данным опроса, 19% опрошенных матерей детей проживают сегодня вне дома, 20% - выезжали из регионов проживания, но уже вернулись, 61% - не меняли место жительства.

При этом 20% опрошенных считают свое современное место жительства опасным. Больше таких проживают в деоккупированных, прифронтирующих регионах и в Киеве.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" с 27 января по 1 февраля 2023 года среди матерей детей в возрасте 3-17 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности: не более 2,2%. Опрос проведен по заказу Ukraine Children's Action Project.