Більше півтора року підготовки: як СБУ реалізувала спецоперацію "Павутина"

Як повідомляють джерела РБК-Україна контролював хід операції особисто український президент, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум голова Служби безпеки України Василь Малюк та колектив служби.

Як повідомили наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.

СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

На фото видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, за словами джерел, якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.