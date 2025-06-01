UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Більше півтора року підготовки: як СБУ реалізувала спецоперацію "Павутина"

Фото: СБУ реалізувала спецоперацію "Павутина" (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

СБУ успішно здійснила масштабну спецоперацію "Павутина", після більше ніж півтора року ретельної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Як повідомляють джерела РБК-Україна контролював хід операції особисто український президент, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум голова Служби безпеки України Василь Малюк та колектив служби. 

Як повідомили наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.

СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

 

На фото видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми. 

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, за словами джерел, якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Спецоперація "Павутина"

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, дрони СБУ масовано атакували російські аеродроми. Операція зі знищення бомбардувальної авіації в тилу ворога отримала назву "Павутина".

Зауважимо, що в результаті спецоперації "Павутина" було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Серед них:

  • А-50,
  • Ту-95,
  • Ту-22 М3.

Загалом, за попередніми даними, ворожій авіації завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

В цілому СБУ сьогодні атакувала відразу по 4 військових аеродроми РФ. Літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

У мережі також зазначали, що дрони, які атакували аеродром "Оленья" в Мурманській області, були випущені з вантажівки на АЗС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна Росії проти УкраїниАтака дронів