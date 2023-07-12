Більше півтисячі окупантів та 33 дрони. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 12 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235 530 військових. Крім того, ЗСУ знищили 33 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу на ранок, російські війська зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби сталося 29 бойових зіткнень. При цьому, ЗСУ ведуть контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту, на деяких з них вдалося досягти успіхів. Зокрема, ЗСУ наступають на північній та південній околицях Бахмута та контролюють усі висоти навколо міста.
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