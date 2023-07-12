Больше полтысячи оккупантов и 33 дрона. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 12 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 33 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба на утро, российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений. При этом, ВСУ ведут контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, на некоторых из них удалось добиться успехов. В частности, ВСУ наступают на северной и южной окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.