Inzhur виплатив своїм інвесторам вже більше півмільярда гривень дивідендів

Завдяки інтересу українців та українок, які масово стають інвесторами Inzhur, загальна сума дивідендів зростає з прискоренням: рік тому загалом було виплачено 183,5 млн, а зараз вже 512,9 млн грн. Тож за останній рік Inzhur більш ніж подвоїв суму дивідендів, що були виплачені.

"Ми розвиваємо ринок інвестицій і робимо його доступнішим - наприклад, недавня поява фонду Inzhur REIT знизила поріг входу на інвестиційний ринок комерційної нерухомості України до історичних 10 гривень. До того ж, нашою стратегічною метою є навчання інвестуванню у велику комерційну нерухомість 1 мільйона українок і українців протягом найближчих 3 років. Це означає, що загальна сума дивідендів, які Inzhur виплачує щомісяця, за прогнозами продовжить зростати з прискоренням, підтверджуючи стійкість і привабливість REIT-моделі для українському ринку", - відзначають у компанії Inzhur.

Також Inzhur вказує на швидке досягнення ще однієї важливої позначки: загальна дохідність інвесторів від дивідендів і капіталізації (зростання вартості об'єктів) скоро досягне 1 млрд гривень - зараз це 939,8 млн грн. Активи в управлінні Inzhur налічують вже 3,92 млрд грн - при цьому на стадії due dilligence знаходиться придбання ТРЦ західніше Києва за рекордні 36 млн доларів, а також компанія вже купує землю під майбутні ритейл-парки, які стануть новим напрямком інвестицій фонду Inzhur REIT.