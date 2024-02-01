Більше опадів в суботу по всій Україні: якої погоди очікувати в найближчі дні

Якою буде погода в лютому

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України - близько до норми.

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