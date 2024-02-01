Больше осадков в субботу по всей Украине: какой погоды ожидать в ближайшие дни

Прогноз погоды на 2 февраля.

"Температура воздуха в течение дня будет +1+5 градусов в большинстве областей", - отмечает синоптик.

Существенные осадки маловероятны. Ожидается небольшой мокрый снег в прикарпатских областях и на востоке Украины.

В Украину придет сильный северо-западный ветер, иногда порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве завтра также будет ветер с сильными порывами, однако без осадков. Ожидаются прояснения.

В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +3, +4 градуса.

Общий прогноз погоды на 3 февраля.

В субботу осадков в Украине, включая Киев, станет больше: ожидается дождь и мокрый снег с сильным ветром.