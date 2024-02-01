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Больше осадков в субботу по всей Украине: какой погоды ожидать в ближайшие дни

Фото: погода в Украине 2 и 3 февраля будет с осадками (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Погода в ближайшие дни в Украине существенно изменится. Завтра ожидается умеренное потепление с сильным ветром, а в субботу в преимущественной части регионов страны ожидаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Прогноз погоды на 2 февраля.

"Температура воздуха в течение дня будет +1+5 градусов в большинстве областей", - отмечает синоптик.

Существенные осадки маловероятны. Ожидается небольшой мокрый снег в прикарпатских областях и на востоке Украины.

В Украину придет сильный северо-западный ветер, иногда порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве завтра также будет ветер с сильными порывами, однако без осадков. Ожидаются прояснения.

В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +3, +4 градуса.

Общий прогноз погоды на 3 февраля.

В субботу осадков в Украине, включая Киев, станет больше: ожидается дождь и мокрый снег с сильным ветром.

Какой будет погода в феврале

Средняя месячная температура в феврале 2024 года прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градусов выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

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Погода в Украине