Больше осадков в субботу по всей Украине: какой погоды ожидать в ближайшие дни

Погода в ближайшие дни в Украине существенно изменится. Завтра ожидается умеренное потепление с сильным ветром, а в субботу в преимущественной части регионов страны ожидаются осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Температура воздуха в течение дня будет +1+5 градусов в большинстве областей", - отмечает синоптик.
Существенные осадки маловероятны. Ожидается небольшой мокрый снег в прикарпатских областях и на востоке Украины.
В Украину придет сильный северо-западный ветер, иногда порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
В Киеве завтра также будет ветер с сильными порывами, однако без осадков. Ожидаются прояснения.
В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +3, +4 градуса.
В субботу осадков в Украине, включая Киев, станет больше: ожидается дождь и мокрый снег с сильным ветром.
Средняя месячная температура в феврале 2024 года прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градусов выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.
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