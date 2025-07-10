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Больше, чем у Украины. Рубио назвал российские потери на фронте с начала года

Четверг 10 июля 2025 21:05
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Больше, чем у Украины. Рубио назвал российские потери на фронте с начала года Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими. Потери украинской армии меньше.

Как сообщает РБК-Украина, во время пресс-конференции заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"И опять же, я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент (Трамп - ред.) хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала", - сказал Рубио.

Он отметил, что интерес Трампа номер один - остановить гибель людей и разрушения, которые происходят ежедневно.

"Очевидно, что гибель людей - это то, что больше всего интересует президента. Важно отметить, что с января этого года, как пример, просто для вас, с российской стороны, они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не раненых, я говорю именно о погибших. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень значительные. И поэтому президент не любит войны", - подчеркнул госсекретарь США.

По словам Рубио, Трамп считает, что войны - это пустая трата денег и жизней.

"И он хочет, чтобы они закончились. И он собирается сделать все, что в его силах, чтобы закончить эту войну и любую другую войну, которую он имеет шанс закончить, как вы видели в прошлом. И поэтому мы будем продолжать работать над этим. Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения. Но, очевидно, мы также разочарованы тем, что не удалось достичь большего прогресса", - добавил он.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 1 030 580 военных.

В частности, только за последние сутки с 9 на 10 июля, российские захватчики потеряли на фронте 920 солдат и 136 единиц техники.

В то же время, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские защитники за первые шесть месяцев 2025 года смогли ликвидировать более 230 тысяч оккупантов. Речь идет о раненых и убитых россиянах.

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Марко Рубио Война в Украине
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