Росіяни наростили виробництво ракет швидше, ніж очікувалось, - ISW

Схоже, що російські військові збільшили свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

6 листопада речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявив, що російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

Раніше ж, 28 серпня, Скібіцький заявляв, що російські сили мають у резерві 585 ракет великої дальності. Тобто за цей період російські сили збільшили свій ракетний резерв на 285 ракет.

6 листопада Скібіцький додав, що загалом у жовтні російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракети Х-32 і 4 балістичні ракети "Кінжал".

28 серпня Скібіцький заявив, що російським оборонним підприємствам важко виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць через дефіцит іноземних комплектуючих. Тож збільшення російських резервів на 285 ракет з кінця серпня, а також виготовлення 115 із них в жовтні, вказує на те, що Росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.[

Скібіцький також прокоментував російське виробництво безпілотників 6 листопада, заявивши, що Іран все ще може відправляти в Росію невеликі партії Shahed. Він також заявив, що Росія почала нарощувати вітчизняне виробництво безпілотників Shahed з компонентами з Ірану, в тому числі на заводі в Алабузі, Республіка Татарстан.

Скібіцький додав, що прогнозовані російські ракетні та безпілотні удари по українській енергетичній інфраструктурі майбутньої зими, швидше за все, не будуть такими "примітивними", як серія ударів взимку 2022-2023 років.

Запаси ракет у РФ

У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

За словами представника ГУР Андрій Юсова, росіяни продовжують виробляти ракети для ударів по Україні, однак не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були до початку повномасштабного вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.