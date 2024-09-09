Більше ніж 1100 військових і 26 артсистем: Генштаб оприлюднив добові втрати окупантів

Нагадаємо, згідно з останніми геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в районі Часового Яру та Торецька. При цьому на інших напрямках просування немає, повідомляє Інститут вивчення війни.

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