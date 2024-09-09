Более 1100 военных и 26 артсистем: Генштаб обнародовал суточные потери оккупантов

Напомним, согласно последним геолокационным кадрам, россияне продвинулись в районе Часова Яра и Торецка. При этом в других направлениях продвижения нет, сообщает Институт изучения войны.

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